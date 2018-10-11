Глава Забайкалья Наталья Жданова подала в отставку

11.10.2018 10:11



Губернатор Забайкалья Наталья Жданова приняла решение, подав в отставку. Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал собеседник из пресс-службы главы региона. Говоря о своей отставке, Наталья Жданова отметила, что принятое решение не связано со слухами, нападками или критикой, которые особо остро проявились в последние дни. Губернатор отметила, что покидает свой пост, руководствуясь «внутренними мотивами и новыми перспективами».