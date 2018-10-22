Названы самые авторитетные журналисты по мнению россиян

22.10.2018 06:41



Группа ЦИРКОН, по просьбе Фонда «Медиастандарт», провела опрос общественного мнения и выяснила, кого из журналистов россияне считают наиболее авторитетным, пишет газета Известия. Так, согласно полученным данным, первое место в рейтинге российские граждане отдали Владимиру Соловьеву. Он набрал 11,1% голосов респондентов. За ним, с 8,2% голосов, следует Андрей Малахов, а замыкает тройку Владимир Позднер, набравший 7,2% голосов. Вместе с тем, 51% россиян затруднился с ответом, заявив, что не могут назвать ни одного авторитетного для них журналиста.