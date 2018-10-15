Жириновский проговорился о системе ПВО С-700‍, способной "закрыть весь мир"

15.10.2018 05:37



Во время эфира программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" глава ЛДПР Владимир Жириновский проговорился о наличии у России ПВО С-700, которая сможет закрыть всю планету, и военные самолеты других стран не смогут подняться в воздух, пишет РИА Новости. В ответ на это Соловьев пошутил, что, наверно, не стоит раскрывать всем военные секреты России, чтоб мировое сообщество не узнало о "страшной системе С-1500".