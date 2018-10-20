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ЦБ фиксирует рост вкладов россиян в отечественные банки в октябре

20.10.2018 10:23
ЦБ фиксирует рост вкладов россиян в отечественные банки в октябре

Заместитель Председателя Правления Центрального банка РФ Василий Поздышев заявил, что за первые две недели октября вклады российских граждан в банках страны увеличились на 1,2%, пишет РБК. Поздышев подчеркнул, что снижение общего объема вкладов носит временный характер и, по мнению специалистов ЦБ РФ, связано с нагнетанием ситуации некоторыми СМИ, которые много писали о курсе национальной валюты, а также предоставляли гражданам недостоверную информацию о "дедолларизации" экономики России.

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