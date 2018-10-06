Россияне забрали из Сбербанка более $2 млн

06.10.2018 00:20



За последние два месяца россияне сняли со своих валютных счетов, открытых в Сбербанке, порядка $2 млн, пишет Коммерсант. Это происходит на фоне разговоров о дедолларизации экономики страны, а также опасений того, что власти запретят хождение доллара в России и принудительно конвертируют всю валюту, находящуюся на банковских счетах, в рубли. Тем не менее эксперты ожидают снижение оттока валюты после официальных заявлений, опровергающих все опасения граждан. Также, на отток валюты могут повлиять и повышенные проценты по долларовым вкладам.