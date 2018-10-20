Саудовская Аравия официально признала смерть журналиста Хашкаджи

20.10.2018 09:56



Власти Саудовской Аравии официально признали смерть журналиста Джамаля Хашкаджи в здании генерального консульства страны в Турции. Об этом сообщил генеральный прокурор страны шейх Саду аль-Муаджиб. По его словам, в настоящее время правоохранительные органы проводят следственные действия, но уже известно о 18 задержанных в рамках данного дела гражданах Саудовской Аравии. Генпрокурор подчеркнул, что все виновные в гибели журналиста будут найдены и строго наказаны.