Саудовская Аравия отказалась платить Трампу

06.10.2018 09:21



Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что США защищают короля Салмана Аль Сауда и без поддержки Штатов он долго не продержится. Также, Трамп заявил, что Саудовская Аравия должна платить за обеспеченную США безопасность, пишет РИА Новости.

По словам принца, королевство не собирается ничего оплачивать, тем более, что все вооружение, приобретенное в сделках с США, которые стали возможны только после прихода к власти Дональда Трампа, оплачено с их стороны в полном объеме.

Наследный принц также отметил, что в соответствии с договоренностями с Администрацией Трампа, часть вооружений (40%) будет изготовлено на территории Саудовской Аравии, что повлечет за собой создание рабочих мест как в королевстве, так и в США.