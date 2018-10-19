Россиянку обвиняют в попытке вмешательства в американские выборы

19.10.2018 22:41



Минюст США обвиняет 44-летнюю россиянку Елену Хусяйнову, которая работала главным бухгалтером проекта "Лахта", в попытке вмешательства в выборы, в том числе и промежуточные выборы в Конгресс США, пишет газета Ведомости. Об этом сообщил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон Демерс. По мнению ведомства, женщина управляла финансовыми потоками проекта. Проект "Ляхта", по словам Минюста США, специально создан для прикрытия данной деятельности. Его финансировали российский олигарх Евгений Пригожин и компании «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг», находящиеся под его контролем.