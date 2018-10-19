США временно вывели Рогозина из-под санкций по просьбе NASA‍

19.10.2018 15:12



Правительство США приняло решение о временном выводе главы Роскосмоса из-под санкций, дабы предоставить ему возможность приехать в США на рабочую встречу с директором NASA, сообщают Известия. Данного решения смог добиться Джим Брайденстайн, глава космического агентства NASA. Он сообщил, что данное решение является очень важным, так как взаимодействие России и США в вопросах космических программ всегда было и остаётся очень весомым вкладом в дело освоения и изучения космоса. Он также надеется на содействие российских властей в решении данного вопроса, а также высказал желание выступить с докладом в МГУ, в котором учился Рогозин.