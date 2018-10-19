Губернатор США угрожает России новыми санкциями

19.10.2018 09:41



Один из американских губернаторов заявил, что Вашингтон готовит новые антироссийские санкции. Как передает РИА Новости со ссылкой на Handelsblatt, речь идет о главе штата Нью-Джерси демократе Филиппе Мерфи. По его словам, Демократическая партия, членов которой он является, уже готовит новые санкции против РФ.

Кроме этого, по словам губернатора, его коллеги по партии считают, что санкций, которые уже введены против России – недостаточно, поскольку серьезных последствий это не принесло.