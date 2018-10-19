Президент России о ядерной войне: Мы попадем в рай, а они — просто сдохнут

19.10.2018 09:02



Последние несколько часов по всей России обсуждается выступление главы РФ Владимира Путина в клубе «Валдай». Особенно запомнилась телезрителям одна фраза. Говоря о том, что, если кто-то когда-то применит против России ядерное оружие, то в этом случае «мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут». Вместе с этим Путин отметил, что в концепции Российской Федерации об использовании ядерного оружия нет превентивного удара.