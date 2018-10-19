Американец, рассылавший отравленные письма, отправил одно из них Путину

19.10.2018 06:35



39-летний житель Юты Уильям Клайд Аллэн, который рассылал отравленные письма в Пентагон, Белый дом и главе ФБР, не признал свою вину во время судебного заседания, состоявшегося в штате Юта, пишет РИА Новости. По его словам, в письмах были касторовые семена. Тем не менее, по заявлению суда, данные семена содержат токсичное вещество рицин, которое может привести к рвоте, желудочным коликам, кровотечению из ЖКТ и даже смерти. Аллэну грозит пожизненное заключение.

Также, во время судебного заседания стало известно, что мужчина направил еще несколько писем. Их адресатами стали директор ЦРУ, министр ВВС США, королева Великобритании Елизавете II и президент России Владимир Путин.