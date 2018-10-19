Самой популярной подержанной машиной в России названа Lada Priora

19.10.2018 06:09



Эксперты "Авито Авто" составили рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в России. В ТОР-10 вошли модели российского производителя "АвтоВаз" и только две иномарки, Ford Focus, который оказался на четверной строке рейтинга, и Hyundai Solaris, получивший десятое место, пишет издание "За рулем". Первое место в рейтинге получила Lada Priora, обогнав своих ближайших соперниц Lada Samara и Lada 2110.