ЕС разработает механизм обхода санкций США по Ирану

18.10.2018 20:54



На полях международного форума "Азия-Европа", который состоялся в Брюсселе, глава европейской дипломатии Федерика Могерини рассказала о мерах, которые принимают страны Европейского союза для обхода санкционных ограничений США, наложенных на Иран, пишет РИА Новости. По ее словам, в настоящий момент идет работа над созданием специальных механизмов, которые позволят европейским компаниям вести расчеты с Ираном, обойдя санкции США.