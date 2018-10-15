Россия планирует помочь Ирану обойти санкции США

15.10.2018 07:12



Израильское агентство Mako, ссылаясь на документы МИД Израиля, рассказало о планах России помочь Ирану избежать серьезного ущерба от санкционного режима США, пишет Интерфакс. Так, согласно полученному документу, Иран будет поставлять сырую нефть на перерабатывающие заводы России, расположенные вблизи Каспийского моря, после чего, данную нефть будет продавать российская сторона, перечисляя Ирану плату за сырье. Также, документ предполагает, что сотрудничать с Ираном будут и Турция и Европейские страны.

Тем не менее в МИД Израиля заявили, что ведомство не подтверждает свою причастность к тем документам, на которые ссылается агентство Mako.