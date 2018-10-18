Путин назвал условие применения Россией ядерного оружия

18.10.2018 17:13



Президент России Владимир Путин, озвучил условия, при которых Москва использует ядерное оружие, сообщают Известия. Глава государства сообщил, что Россией ни в коем случае не рассматривается применение ядерного оружия в качестве превентивных мер. Применение ЯО может быть исключительно ответом на проявление прямой военной агрессии, в которой используется ядерное оружие, с целью защиты страны и государства. Также президент отметил, что защита государства является ничем иным, как проявлением героизма, мученичеством и праведным делом. Ранее американские эксперты оценивали шансы США на успех в ядерной войне против России и Китая. Они пришли к общему выводу, что «стране свобод» не под силу вести военные действия против столь крупных держав в одно и то же время.