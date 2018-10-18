Российские миллиардеры богатеют быстрее всех в мире

18.10.2018 16:53



С начала текущего года десятка богатейших людей России увеличили свой капитал на 11%, став безоговорочными лидерами в общемировых рейтингах, сообщает Коммерсантъ. Несмотря на санкции отечественные миллиардеры обогнали богатейших Американцев и Британцев, а в самом низу списка оказались китайские и немецкие богачи, чье состояние уменьшилось на 27% и 14% соответственно. В большей степени прирост капитала богатейших бизнесменов России связан с ростом цен на энергоносители, а так же с ростом прибылей в информационной и IT сферах.