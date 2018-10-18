Потери банков от хакерских атак сократились в 14 раз

18.10.2018 16:31



Ущерб, вызванный хакерскими атаками на кредитные учреждения в первой половине 2018 года составил 76,5 миллионов рублей, что в 14 раз меньше в сравнении с первой половиной предшествующего года, сообщает Российская Газета. Это свидетельствует о значительном усилении мер безопасности и росту эффективности обеспечения безопасности в IT-сфере. Это подтверждается тем, что при общем снижении размера убытков от атак, само число попыток нападения увеличилось в два раза. Предположительно, в связи с усиление мер безопасности в банках, злоумышленники переключат свое внимание на клиентов банков, в особенности в секторе малого и среднего бизнеса.