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Набиуллина призвала бороться с «банковским рабством» в России

18.10.2018 15:55
Набиуллина призвала бороться с «банковским рабством» в России

В России до сих пор довольно распространённым является, так называемое, «Банковское рабство», когда работодатель препятствует работникам в праве выбора банка, на счета в котором будет выплачиваться заработная плата, сообщает РБК. Несмотря на то что закон о выборе банка действует с 2015 года, практически повсеместно встречающейся практикой является принудительное навязывание работодателями своим работникам определённых банков для получения зарплаты. По словам главы ЦБ, Эльвиры Набиуллиной, у людей должна быть абсолютная свобода в выборе услуг и в возможности свободно переводить денежные средства, вне зависимости от того в каком из банков у них открыт лицевой счёт.

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