Навальный предложил главе Росгвардии провести теледебаты‍

18.10.2018 15:41



Оппозиционный политик, Алексей Навальный принял вызов Виктора Золотова, возглавляющего Росгвардию, и предложил провести их противостояние в форме теледебатов, сообщает Интерфакс. На случай отказа федеральных каналов транслировать их противостояние, Навальный предложил генералу «запасной» план: провести дебаты в рамках Youtube-канала политика. Напоминаем, конфликт начался после опубликования Навальным материалов расследования ФБК о закупках для Росгвардии, в контексте которого, по мнению Золотова, в адрес генерала были допущены клеветнические, оскорбительные высказывания. В ответ на материалы расследования, Золотов выложил видеообращение, в котором вызвал Навального на «дуэль», чтобы решить все возникшие разногласия и недопонимания «по-мужски».