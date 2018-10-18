Верховная рада одобрила передачу Андреевской церкви Константинополю

18.10.2018 15:19



Верховная рада одобрила законопроект, предложенный президентом Украины, Петром Порошенко, о передаче Вселенскому патриархату Андреевской церкви, сообщает РБК. Церковь будет передана в безвозмездное пользование, для проведения богослужений, совершения православных обрядов, хранения святынь и тому подобного, с условием того, что Константинополем будут соблюдаться требования по защите и охране объектов национального и культурного наследия.