Главной версией аварии "Союза ФГ" названа ошибка при сборке

18.10.2018 06:23



Эксперты специальной комиссии "Роскосмоса", которые расследуют причины аварии, произошедшей с ракетой-носителем "Союз ФГ", считают главной версией сбоя ошибку при сборке ракеты в монтажно-испытательном корпусе космодрома "Байконур", сообщает Коммерсант. Такие выводы комиссия сделала после изучения обломков ракеты. Тем не менее данные выводы являются предварительными. В настоящее время комиссия продолжает свою работу.