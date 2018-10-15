Комиссия по расследованию аварии "Союза" рассматривает версию саботажа

15.10.2018 21:41



Одной из версий аварии с ракетой-носителем "Союз-ФГ", причины которой расследует специальная комиссия, является саботаж, пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник знакомый с ситуацией. Также, комиссия рассматривает версию нарушения процедуры предстартового контроля. Специалистам удалось выяснить, что авария произошла в результате того, что вышел из строя и не сработал пирозамок на одном из боковых блоков ракеты.