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Власти Варшавы планируют снести памятник Благодарности Красной армии‍

17.10.2018 16:30
Власти Варшавы планируют снести памятник Благодарности Красной армии‍

Памятник благодарности Красной армии, находящийся в Скарышевском парке Варшавы, будет снесён по решению Польских властей. В течении месяца памятник будет демонтирован и передан в «Музей проклятых». На текущий момент монумент огорожен забором, но мероприятия по его демонтажу ещё не начались. Горожане негативно относятся к происходящему и многие начали приносить к памятнику цветы и зажжённые лампады. Данные мероприятия стали следствием вноса поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма, вступившего в силу минувшей осенью, который обязует власти убрать все советские памятники из общественных мест в течении 12 месяцев.

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