Адвокат опроверг отказ Пака от обвинений в адрес Кокорина и Мамаева

17.10.2018 16:06



Роман Удунян дал опровержение на слухи, что его клиент, Денис Пак, снимает все обвинения с Кокорина и Мамаева, сообщает RT. Адвокат заявил, что потерпевшая сторона не собирается идти на примирение, тем более что данная уголовная статья исключает подобный исход. Учитывая что статья квалифицирована как групповая, у Дениса Пака одни и те же претензии к обоим футболистам. Адвокат не раскрыл подробностей очной ставки Пака и напавших на него футболистов, следствие продолжается. Конфликт получил широкую огласку в обществе, так, по данным социологических опросов, о случившемся знают 86% опрошенных граждан России.