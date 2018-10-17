Дети, которые проводят более получаса онлайн, чаще страдают ожирением

17.10.2018 07:41



Согласно данным отчета о раковых исследованиях в Великобритании, дети младшего возраста, которые проводили более получаса в день в интернете, почти в два раза чаще приставали к своим родителям, с просьбой купить что-нибудь из нездоровой пищи, пишет CancerResearchUK.

Команда ученых из Университета Ливерпуля, Исследовательского центра по исследованиям рака в Великобритании и Исследовательского центра по вопросам рака в США опросила почти 2500 7-11-летних детей и их родителей об их привычках в еде и о том, сколько времени они проводят за экраном, помимо домашней работы.

Исследователи обнаружили, что в среднем дети были в режиме онлайн в течение 16 часов в неделю, не считая времени, затраченного на домашнее задание, и смотрели 22 часа телевидения в неделю.

Так, дети младшего школьного возраста, которые провели более трех часов в интернете, более чем в четыре раза чаще тратили свои карманные деньги на шоколад, чипсы, сладкие напитки и другие вредные продукты, чем их сверстники, которые были онлайн менее получаса. Эти дети также были на 79% более склонны к избыточному весу или ожирению, в то время как те, кто был в сети от 30 минут до трех часов в день, на 53% чаще имеют лишний вес, чем те, кто был онлайн меньше получаса. Также, эти дети в пять раз чаще страдают ожирением во взрослой жизнь и имеют избыточный вес или ожирение. Исследование показало, что, примерно через три года, каждый шестой ребенок (10-11 лет) страдал избыточным весом или ожирением, а один из каждых 25 детей страдал ожирением.

«Маленькие дети, которые проводят больше времени в интернете и смотрят коммерческое телевидение, с большей вероятностью будут приставать к родителям, с просьбой покупать и есть нездоровые продукты питания и употреблять напитки», - говорит доктор Эмма Бойланд, ведущий исследователь из Ливерпульского университета. «Родители слишком хорошо знакомы с тем, что дети подталкивают их к сладостям и газированным напиткам в супермаркете или магазине. Наши исследования показывают, что такое поведение может быть связано с количеством времени, которое дети проводят перед экраном, и, как следствие, увеличением количества привлекательных объявлений, которые они видят для этих видов продуктов».

Ожирение является самой большой предотвратимой причиной рака в Великобритании после курения, поэтому, по словам ученых, жизненно важно делать перерыв в рекламе нежелательной пищи на телевидении, также, правительство должно найти и другие способы защиты детей от пагубного влияния коммерческих рекламных объявлений, в том числе, и в интернете.