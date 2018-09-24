Ожирение может стать самой большой причиной заболевания раком, обогнав курение

24.09.2018 07:27



Согласно данным отчета Cancer Research UK, ожирение находится на пути к тому, чтобы обогнать курение, как самую большую причину рака, который можно предотвратить, пишет The Guardian.

Так, исследование показало, что в течение 17 лет около 23 000 случаев рака у женщин (9% от общего числа) могут быть вызваны избыточным весом и примерно 25 000 (10%) путем курения. Если прогнозируемые тенденции будут продолжаться, ожирение, как причина рака у женщин, обойдет курение к 2043 году.

Цифры для мужчин отличаются, поскольку мужчины чаще курят и получают рак, связанный с табаком. Ожидается, что у мужчин разрыв между ожирением и курением в качестве причин рака будет намного больше, чем у женщин.

В то время как больше мужчин, чем женщин, имеют избыточный вес, ожирение оказывает большее влияние на женщин, поскольку некоторые из наиболее распространенных видов рака, связанных с ожирением, это рак молочной железы и матки. Из-за избыточного веса у взрослого возрастает риск развития 13 различных типов рака, включая грудь, кишечник и почки.

«Ожирение - огромная угроза для общественного здравоохранения прямо сейчас, и это будет только ухудшаться, если ничего не будет сделано», - сказала профессор Линда Болд, эксперт по профилактике рака в Великобритании. «Меры по борьбе с ожирением должны включать запрет на рекламу нежелательной пищи до 9 вечера и ограничения на повышение цен на «более здоровые» продукты».

Профессор Болд заявила, что очень много делается для борьбы с курением, а также осведомлением населения о вреде и рисках для здоровья от употребления табака. Но, такие же усилия должны быть приложены и для борьбы с ожирением, чтобы прогноз, опубликованный в данном исследовании никогда не стал реальностью.