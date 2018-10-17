"Аэрофлот" перестал продавать льготные билеты в Крым и на Дальний Восток

17.10.2018 06:50



Официальные представители авиакомпании "Аэрофлот" заявили, что компания прекратила продажу льготных билетов по таким направлениям, как Дальний Восток, Симферополь и Калининград, пишет РБК. Об этом официальным письмом уведомлены агенты авиакомпании. Продажа билетов по льготным тарифам остановлена из-за того, что компанией были полностью освоены денежные средства, выделенных из бюджета на субсидии.