«Яндекс» запускает сервис для вызова беспилотного такси

16.10.2018 23:59



На территории «Сколково» (подмосковный инновационный центр) станет возможным вызов беспилотного такси, соответствующий сервис запускает компания «Яндекс». Вызвать беспилотный автомобиль можно будет через приложение «Яндекс.Такси», установленное на мобильном устройстве пользователя. Соответствующее соглашение подписано генеральным директором «Яндекса» Еленой Буниной и председателем правления фонда «Сколково» Игорем Дроздовым на форуме «Открытые инновации».

Пока вызвать беспилотный транспорт смогут только согласившиеся принять участие в тестировании резиденты «Сколково», поездка для них на таком такси будет бесплатной, передает РИА Новости.