Адвокат Кокориных предложил потерпевшим пойти на примирение

16.10.2018 22:39



Во время проведения очных ставок с потерпевшими в результате двух драк, которые устроили футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, братья Кокорины принесли свои извинения потерпевшей стороне, а также предложили им пойти на примирение, пишет Интерфакс. Об этом сообщил адвокат Александра и Кирилла Кокориных Олег Попов. По словам адвоката, в настоящее время защита ждет ответа от потерпевших, а также выводы следственных органов, которые должны последовать после завершения сбора показаний сторон.