Адвокат заявил, что Кокорин пытался разнять дерущихся

15.10.2018 14:05



Александр Кокорин хотел остановить драку, разняв стороны конфликта, участниками которого стал водитель ведущей Ольги Ушаковой. Как передает РИА Новости, об этом в эфире на Первом канале заявил адвокат футболиста Олег Попов.

«Как видно на видеозаписи, Саша Кокорин все это время пытался со своей стороны разнять конфликтующие стороны», — убежден адвокат.

Напомним также, что против «звездных футболистов» ранее было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Они подозреваются в том, что избили нескольких человек. В местах «не столь отдаленных» они могут провести до семи лет.