Предупреждение Стивена Хокинга: «Суперлюди»

14.10.2018 21:32



Известный английский физик-теоретик, космолог и писатель Стивен Хокинг в свое время выразил опасение по поводу появления "суперлюдей" с измененной ДНК.

Ученый, который умер в марте этого года, оставил сборник статей и эссе о том, что он назвал "серьезными вопросами", в рамках подготовки к книге, которая будет опубликована в ближайший вторник.

В "Коротких ответах на серьезные вопросы" он поделился опасениями по поводу того, что в будущем у обеспеченных людей появится возможность "редактирования" ДНК своих детей, чтобы создавать сверхлюдей с улучшенной памятью, устойчивостью к болезням, интеллектом и долговечностью.

"вполне вероятно, что против генной инженерии на людях будут приняты соответствующие законы, однако некоторые не смогут побороть искушение улучшить человеческие качества…", - сообщил исследователь в своей последней книге, выдержки из которой приводит thetimes.co.uk.

Автор ряда научных трудов считал, что появление "сверхчеловека" может привести к тому, что обычные люди не смогут конкурировать с улучшенными людьми и начнут формировать низшую касту либо совсем вымрут, передает РИА Новости.