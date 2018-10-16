Греф назвал физматшколы пережитком прошлого

16.10.2018 17:05



Глава солидной кредитной организации Герман Греф, заявил что узконаправленные физикоматематические школы потеряли свою актуальность и являются пережитками прошлого, сообщают РИА новости. На его взгляд подобные образовательные учреждения "пичкают" учеников всего парой тройкой предметов, в ущерб остальным дисциплинам и наукам. В наше же время жизненно необходимо быть всесторонне развитым и подготовленным, именно поэтому важно делать упор на те учебные заведения, которые могут предоставить широкий спектр образовательных программ по множественным дисциплинам.