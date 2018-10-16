Составлен рейтинг городов России, в которых проще сделать карьеру‍

16.10.2018 16:47



Согласно социологическим исследованиям, жители Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени считают свои города наиболее благоприятными для построения служебной карьеры и карьерного роста, сообщает информационное агентство REGNUM. За тройкой лидеров следуют Екатеринбург, Казань и Краснодар, в которых более 50% жителей уверены что их города являются благоприятными для восхождения на карьерный Олимп.