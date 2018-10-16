В Раде Петра Порошенко обвинили в «церковном сепаратизме»

16.10.2018 11:21



Власти Украины «набрались наглости» и вмешались в дела церкви, и, более того, они стали там диктовать свою политику. Как передает РИА Новости, с таким заявлением в эфире ТК Newsone выступил депутат украинской Рады Михаил Добкин. По его словам, то, что происходит сегодня в религиозной сфере – это большой позор для Киева.

«Слова президента о том, что на Украине должна быть независимая церковь, это слова от лукавого», - подчеркнул Добкин. Добавив, что Порошенко своими действиями благословил «церковный сепаратизм в явном открытом виде».