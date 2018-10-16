Американский митрополит призывает «прекратить безумие» православного раскола

16.10.2018 08:25



Представители разных церквей и конфессий сейчас реагируют на то, что происходит на Украине. Так, предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Иона (Паффхаузен) обратился с призывом к сторонам, которые отвечают за раскол православия, «покаяться и прекратить безумие». Как передает РИА Новости его слова, митрополит считает, что предоставление автокефаилии УПЦ (Украинская православная церковь) – это «великое искушение злом». Что касается РПЦ (Русская православная церковь), то у нее в такой ситуации просто не было иного выбора – только разорвать отношения с Константинополем.