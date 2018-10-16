Мачеревич обвинил Россию и Германию в сговоре против Польши

16.10.2018 09:25



Взаимодействие и партнерство России и Германии по проекту «Северный поток-2» приводит к тому, что на шее Польши «затягивается петля». Как передает РИА Новости со ссылкой на ТК TVP1, такого мнения придерживается экс-министр обороны Польши Антони Мачеревич. Он убежден в том, что в «сложившейся ситуации» одним из главных вопросов для поляков остается союз с США. Так как «ни одна другая страна не сможет помочь в этом вопросе», считает Мачеревич.