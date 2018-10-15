В Арктике обнаружили ранее неизвестного науке плоскоголового монстра

15.10.2018 23:59



Аурели Делафорг, исследователь из Университета Манитобы (Канада), обнаружившая новое существо в водах острова Виктория (остров в составе Канадского Арктического архипелага) сообщила о том, что последующее изучение региона может открыть еще немало таинственных представителей флоры и фауны, происхождение которых озадачит современных ученых.

Биологами было обнаружено в Арктике странное животное, более похожее на космического пришельца, нежели на любое известное земное существо. Как правило, монстр представляется чем-то большим и ужасным, однако в этом случае он оказался довольно крошечным ракообразным. Monstrilla (маленький монстр) – название, придуманное еще в девятнадцатом веке Джеймсом Дуайтом Даной для такого вида планктона, отличающегося от своих "собратьев".

Ученые сообщили, что удивительное ракообразное длиной всего 2 мм, использует 8 ножек в качестве весел для перемещения своего полупрозрачного тела сквозь темные воды. Оно имеет лишь один глаз, 2 антенны, украшенные волосками, но не имеет рта.

По словам биологов, лучшим временем для наблюдения за данным видом планктона являются май и июнь, период, когда из личинки появляется сформированная взрослая особь.

Эксперты считают, что планктон, несмотря на его небольшие размеры, является самым важным для экосистемы видом морских обитателей. Он может поведать не только о прошлом нашей планеты, но и предсказать ее будущее, пишет ktelegram.com.