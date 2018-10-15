Террористы захватили в плен около 700 сирийских жителей

15.10.2018 23:58



Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко, 13 октября боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" напали на лагерь беженцев в районе Эль-Бахра, пишет РИА Новости. Террористы захватили порядка 700 мирных жителей, которые находились в лагере, и вывезли их в Хаджин. По мнению военных, заложников могут использовать в качестве живого щита, чтобы прикрыться от нападения правительственных сил Сирии.