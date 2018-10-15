Сирия и Иордания вновь открывают пограничный пункт

15.10.2018 20:09



Переход через границу между Иорданией и Сирией через Аль-Насебе официально возобновил работу после трехлетнего закрытия. Свыше 7 000 грузовиков ежедневно совершали переезд между Сирией и Иорданией до того, как проезд был закрыт в 2015 году, а пропускная способность границы составляла почти $600 млн в год. Наблюдатели с обеих сторон выразили надежду, что возобновление поможет улучшить экономику обеих стран, пишет VOANews.

Мохаммед аль-Саваа, глава сирийского союза экспортеров, сказал журналистам на перекрестке, что его возобновление имеет жизненно важное значение для экономики Сирии.

Министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем заявил, что открытие пограничного перехода стало важным событием для жителей Сирии и Иордании.