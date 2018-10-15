Эта оптическая иллюзия для птиц может спасти вашу жизнь

15.10.2018 22:39



Птицы и самолеты - "плохие друзья", столкновение друг с другом может оказаться роковым не только для птицы, но и для человека. Подобные инциденты в воздухе не такое уж и редкое явление. Не просто отвадить наших пернатых друзей от взлетно-посадочных полос аэропортов. Французские ученые исследовали оптические иллюзии, которые помогут отпугнуть птиц более эффективно нежели традиционно применяемые способы. Птицы обладают хорошим зрением. Высоко в небе, находясь на большом расстоянии от земли, хищные птицы могут заметить движущиеся объекты, такие как мыши и змеи.

Но их видение далеко не совершенно. Они плохо замечают глянцевые поверхности и быстро движущиеся предметы, такие как лопасти пропеллеров и турбин двигателей.

Столкновение лайнера с птицами грозит серьезной проблемой.

В 2014 году Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов насчитало, что за период с 1990 по 2016 год произошло 13 159 столкновений самолетов с пернатыми, что привело к жертвам в количестве 262 человека. К сожалению, такие меры отпугивания птиц от территории аэропортов как манекены людей и отпугивающие шумовые эффекты на самом деле не дают должного результата.

Стремясь придумать более эффективную стратегию, группа ученых из National National de la Recherche Scientifique (CNRS) и Университета Ренна с некоторой помощью корпорации Airbus применила свои знания о физиологии птиц к данной проблеме. Используя мощную визуальную систему хищников - группу птиц, в которую входят орлы, соколы и ястребы, ученые смогли разработать оптическую иллюзию, которая более эффективно отпугивает пернатых. Это изображение напоминает пару приближающихся глаз. Ученые провели испытания во французском аэропорту Тарб-Лурд-Пиренеи и выяснили, что приближающиеся глаза для птиц вызывают впечатление неминуемого столкновения, вероятно, с другой птицей. Статья с результатами исследования представлена на страницах издания PLoS One.

Ученые использовали в опытах 300 видов статических и динамических эффектов и только эффект приближающихся глаз действительно отпугивал хищных птиц.

По какой то причине этот эффект не оказывал никакого влияния на мелких птиц, таких как воробьи, зяблики и прочих, что не стало большим сюрпризом для ученых поскольку у птиц разные визуальные системы.

Специалисты намерены продолжить исследование и протестировать систему в других аэропортах и с другими популяциями птиц, пишет gizmodo.com.