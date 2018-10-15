Болгария отказалась от участия в Евровидении-2019

15.10.2018 18:32



Болгария объявила о своём отказе в участии в Евровидении - 2019, которое пройдёт в Тель-Авиве, сообщает RT. Это связано с серьёзными затратами, необходимыми для участия в музыкальном состязании. Как сообщает совет БНТ (Болгарского Национального Телевидения) требуемая сумма превосходит все разумные пределы и составляет порядка 5,3 млн. евро, а на текущий момент времени Болгарии требуется существенно сократить статью публичных расходов.