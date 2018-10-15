Эстония подсчитала ущерб от советской оккупации

15.10.2018 18:14



Правительство Эстонии подсчитало, что за время советской оккупации их страна понесла убытки в размере 92 миллиардов рублей, сообщает "Лента". Исследованием занималась комиссия при Министерстве юстиции Эстонии, а её главой выступил историк Тоомас Хийо, который считает, что изучение убытков от оккупации это жизненно необходимо, ведь отказ от подобного рода исследований является ничем иным как признанием добровольного присоединения к СССР.