Предпенсионеров переобучат за три месяца и 33 тыс. руб

15.10.2018 17:55



Министерство Труда подготовило программу по повышению квалификации граждан предпенсионного возраста, общей длительностью курса 3 месяца, сообщает РБК. Переобучение будет происходить с отрывом от основного места работы, а также обучающиеся будут получать стипендию в размере минимальной зарплаты в конкретно взятом регионе. Для "студентов" данной программы обучение будет бесплатным, все расходы возьмёт на себя государство.