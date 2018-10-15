Песков переадресовал Жириновскому вопрос о системах ЗРК С-700

15.10.2018 16:52



Дмитрий Песков дал свои комментарии, по поводу выступления Владимира Жириновского в эфире телеканала "Россия 1", где он заявил, что у России имеются зенитно-ракетные комплексы С-700, которым по силам "перекрыть" всю планету, сообщает Интерфакс. Пресс-секретарь завил, что у него нет никаких данных о наличии у России ЗРК С-700 и предположил, что глава ЛДПР, возможно, обладает куда более ценными и глубокими данными и вполне может поделиться этой информацией с общественностью.