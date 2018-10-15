Трамп заявил, что жестко относится к Путину

15.10.2018 08:56



Американский президент Дональд Трамп выступил с очередным заявлением, в котором он демонстративно заявил о том, что имеет очень жесткий подход к президенту России Владимиру Путину, передает Газета.ру со ссылкой на CBS. Трампу был задан вопрос о том, по какой причине он никогда не отзывается резко о российском лидере. На это глава США попытался возразить.