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Трамп заявил, что жестко относится к Путину

15.10.2018 08:56
Трамп заявил, что жестко относится к Путину

Американский президент Дональд Трамп выступил с очередным заявлением, в котором он демонстративно заявил о том, что имеет очень жесткий подход к президенту России Владимиру Путину, передает Газета.ру со ссылкой на CBS. Трампу был задан вопрос о том, по какой причине он никогда не отзывается резко о российском лидере. На это глава США попытался возразить.

«Я думаю, я веду себя довольно жестко с ним лично. У нас была встреча... Это была очень жесткая встреча и очень хорошая», — подчеркнул Трамп.

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