Трамп не исключает, что Путин может быть причастен к отравлениям

15.10.2018 13:51



Американский президент Дональд Трамп считает, что глава РФ Владимир Путин может быть причастен к заказным убийствам. Как сообщает Лента.ру, об этом он заявил во время интервью для ТК CBC. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Трамп сказал: «Вероятно, он причастен», после чего подчеркнул: «Вероятно». Продолжая дискуссию на эту тему, президент США добавил: «Конечно, им не следует так поступать».