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Жириновский заступился за избивших чиновника Кокорина и Мамаева

09.10.2018 16:35
Жириновский заступился за избивших чиновника Кокорина и Мамаева

Владимир Жириновский прокомментировал скандал с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщают Риа новости. Скандальный политик предложил отправить провинившихся футболистов в Сирию, чтобы те в счёт наказания помогли местным детишкам, а именно научили бы их футболу, организовали бесплатные тренировки. Глава ЛДПР попросил общественность воздержаться от критики действий футболистов, до тех пор пока не будут завершены следственные мероприятия.

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