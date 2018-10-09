Жириновский заступился за избивших чиновника Кокорина и Мамаева

09.10.2018 16:35



Владимир Жириновский прокомментировал скандал с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщают Риа новости. Скандальный политик предложил отправить провинившихся футболистов в Сирию, чтобы те в счёт наказания помогли местным детишкам, а именно научили бы их футболу, организовали бесплатные тренировки. Глава ЛДПР попросил общественность воздержаться от критики действий футболистов, до тех пор пока не будут завершены следственные мероприятия.