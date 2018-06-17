Сферический НЛО исследовал США на рекордно низкой высоте
Уфологи получили ценные сведения от очевидца, которому удалось снять на камеру сферический неопознанный объект, пролетевший над штатом Пенсильвания (США). НЛО опустился очень низко и был похож на автомобильный диск. Объект заметили, когда тот пролетал над мостом в городе Питтсбург, пишет vistanews.ru.
Уфологи сообщили, что в первый раз исследуют космический корабль так близко. Природу объекта они установить не смогли, но известно, что пришельцы исследовали земную поверхность.
Данное происшествие сразу же связали с появлением огненного шара в декабре 1965 г. также в Пенсильвании. Тогда над Соединенными Штатами и Канадой пролетел необычный объект, оставивший после себя огненный след, который был виден в 6 штатах и 3-х канадских провинциях. Помимо отчетливой формы очевидцы смогли разглядеть загадочные надписи, непонятные человечеству.
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