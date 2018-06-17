Сферический НЛО исследовал США на рекордно низкой высоте

17.06.2018 23:58



Уфологи получили ценные сведения от очевидца, которому удалось снять на камеру сферический неопознанный объект, пролетевший над штатом Пенсильвания (США). НЛО опустился очень низко и был похож на автомобильный диск. Объект заметили, когда тот пролетал над мостом в городе Питтсбург, пишет vistanews.ru.

Уфологи сообщили, что в первый раз исследуют космический корабль так близко. Природу объекта они установить не смогли, но известно, что пришельцы исследовали земную поверхность.

Данное происшествие сразу же связали с появлением огненного шара в декабре 1965 г. также в Пенсильвании. Тогда над Соединенными Штатами и Канадой пролетел необычный объект, оставивший после себя огненный след, который был виден в 6 штатах и 3-х канадских провинциях. Помимо отчетливой формы очевидцы смогли разглядеть загадочные надписи, непонятные человечеству.