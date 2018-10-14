Илон Маск наследил: Запуск Falcon 9 привёл на Землю НЛО – соцсети

14.10.2018 19:55



Запуск SpaceX очередной «революционной» ракеты не понравился инопланетным цивилизациям. Необычные неопознанные летающие объекты массово появляются во многих странах.

Интернет-сообщество возмущено тем, какие последствия могут иметь запуски ракет Илона Маска. По мнению пользователей, очередное отправление в космос Falcon 9 (Сокол 9) по прошествии нескольких дней привело на планету корабли пришельцев. Они также считают, что Маск и специалисты компании могли каким-либо образом наследить на орбите, что привлекло внимание инопланетян. Появление неопознанных летающих объектов наблюдали неоднократно во многих частях планеты. Заметим, что SpaceX запустила Falcon 9 8 октября. А 11 и 12 октября в Соединенных Штатах, Турции и ряде других стран наблюдали за загадочными огнями в небе. Чаще всего появляется от трех до пяти неопознанных объекта, что позволяет им принимать разные геометрические фигуры. Так, больше всего наблюдателей собрало появление таинственных объектов в Соединенных Штатах (в городе Сан-Диего, штате Висконсин) и Турции спустя несколько дней после того как состоялся очередной запуск Falcon 9.

Возможно, пришельцы хотели о чем-то предупредить людей. Находясь в небе, они какое-то время не меняли своё местоположение, однако потом исчезали так же загадочно, как и появлялись. Американцы, которые чаще других наблюдают за появлением неопознанных объектов после манипуляций на аэродромах под управлением компании SpaceX, утверждают, что причиной массового появления НЛО стал Маск и его желание покорить Красную планету, которое, вероятно, не по душе иным формам жизни, пишет vistanews.ru.